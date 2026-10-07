Цифровые инструменты Центра «Мой бизнес»: рост вашего дела

Материалы портала - надёжная опора для предпринимателей Карелии в выстраивании и масштабировании бизнеса

Фото: АНО «Центр «Мой бизнес» Республики Карелия»

Эффективная работа в предпринимательской среде требует своевременных сведений, ясного представления о доступных мерах поддержки и практичных инструментов для решения текущих задач. Портал Центра «Мой бизнес» собирает всё это в удобной цифровой среде — благодаря этому бизнес получает оперативный и прозрачный доступ к важнейшим ресурсам.

Что предлагает портал:

- меры господдержки — действующие программы, субсидии, гранты, льготные займы и другие формы помощи для субъектов МСП;

- прикладные сервисы — типовые шаблоны документов, функциональные калькуляторы, онлайн‑консультации и инструменты, существенно упрощающие рутинные процессы;

- расписание событий — анонсы семинаров, тренингов, вебинаров и конкурсов: так вы не пропустите важные мероприятия;

- справочные материалы — подробные инструкции и статьи по регистрации бизнеса, налогообложению, отчётности, лицензированию и иным базовым вопросам деятельности;

- примеры успешных проектов — реальные истории карельских предпринимателей: каждый кейс демонстрирует отработанные решения и вдохновляет на новые достижения.

Контент портала систематически актуализируется: добавляются новые программы и события, размещаются пояснения по текущим вопросам, совершенствуются возможности онлайн‑сервисов.

С помощью портала Центра «Мой бизнес» вы сможете:

- быстро находить требуемые сведения и рационально использовать рабочее время;

- чётко ориентироваться в порядке получения господдержки и требованиях к участию в программах;

- оперативно получать профессиональные консультации экспертов;

- своевременно узнавать об изменениях в законодательстве и свежих региональных инициативах.

Оцените преимущества цифровой поддержки — заходите на портал Центра «Мой бизнес» Республики Карелия.

Пусть развитие вашего бизнеса будет устойчивым — с опорой на проверенные региональные решения!

На правах рекламы. АНО «Центр «Мой бизнес» Республики Карелия», ИНН 1001357213.Erid 2SDnjdHf2sd