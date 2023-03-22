Что нам принесут «Сороки»

22 марта православная церковь отмечает праздник 40 мучеников Севастийских. В народе его называли «Сороки» (с ударением на первый слог) или «Жаворонки». По традиции к празднику пекли булочки из постного теста в форме птиц — жаворонков.

Приметы этого дня тоже связаны с птицами. О них рассказывает сайт prazdnikivgodu.ru. Так, если вы увидите скворца, знайте, что совсем скоро наступит настоящая весна. Если же к этой дате прилетят чайки, скоро тронется лёд. Воробьи расчирикаются особенно громко и старательно — ожидайте тепла. А вот появление зябликов предвещает стужу.

Стоит также понаблюдать за погодой. Если будет тепло, впереди ждут 40 тёплых дней, а если холодно — 40 холодных дней. Тёплый ветер в этот день сулит дождливое лето. // Фото: pxhere.com