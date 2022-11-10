10 ноября 2022, 11:20
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 10 месяцев превысила 50 млрд рублей
В октябре банк заработал 122,8 млрд рублей
Бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный вырос на 11,9% без учета валютной переоценки.
Об этом сообщил журналистам в четверг глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума Finopolis.
По итогам 10 месяцев "Сбер" восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей. При этом Сбербанк добился стабилизации качества кредитного портфеля, доля просроченной задолженности находится ниже 2,2% - уровня конца 2021 года,
— сообщил президент - председатель правления Сбербанка.
По словам Грефа, ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года.