Сортавала в пятый раз определит своих маленьких чемпионов

Юбилейное мероприятие организовано Детским спортивным движением "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего"), инициативной группой родителей г.Сортавала при содействии ФОКа г. Сортавала и Администрации Сортавальского муниципального района, а также многочисленных Партнеров.

Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Старт Олимпиады состоится 20 ноября в ФОК г. Сортавала. Принять участие могут семьи с детьми от 6 месяцев до 7 лет включительно.

Традиционно юные спортсмены смогут попробовать свои силы в 3 видах соревнований:



- "Марафон ползунков" - соревнование по ползанию на скорость для детей от 6 до 11 месяцев включительно

- "Забег ходунков" - соревнование по ходьбе/бегу на скорость для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев включительно



- «Полоса препятствий» - соревнования по преодолению препятствий для детей от 3 до 7 лет включительно в сопровождении одного родителя

Подать заявку на участие в V Детской Олимпиаде "Маленький Чемпион" в г.Сортавала можно в группе мероприятия ВКонтакте https://vk.com/little_champion_sortavala



Заявки принимаются до 18.00 часов 18 ноября 2022 г. Количество мест в дисциплинах ограничено.

В рамках Олимпиады можно принять участие в веселом конкурсе костюмов.

Для участия в нем нужно зарегистрироваться до конца дня 18 ноября в соответствующей теме в обсуждениях группы мероприятия, там же вы найдете все подробности.

Участие в детской олимпиаде бесплатное. Для зрителей вход свободный.