Число жертв пандемии в Карелии перевалило за 1500 человек

За последние сутки в Карелии выявлены 57 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 13 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных пять человек находятся в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще одного человека. Таким образом, число жертв пандемии в республике выросло до 1501. Фото: pixabay.com/Engin_Akyurt