Средняя зарплата в 128 тысяч рублей выявлена в карельской отрасли

Карелиястат опубликовал данные о средних зарплатах в различных отраслях в нашей республике за февраль 2022 года. Информация представлена в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении РК.

Так, самые большие средние зарплаты у работников сферы добычи полезных ископаемых. В феврале этот показатель составил 128 660 рублей.

Также большие зарплаты в следующих отраслях: «деятельность финансовая и страховая» (77 717 рублей), «производство химических веществ и химических продуктов» (65 110 рублей), «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (63 596 рублей), «производство напитков» (63 094 рубля) и «производство, передача и распределение электроэнергии» (60 044 рубля).

Отметим, что средняя зарплата по Карелии в феврале составила 50 751 рубль. Фото: pixabay.com/Evgeny