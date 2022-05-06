Население Карелии продолжает активно сокращаться

Карелиястат рассказал об актуальной численности населения республики. Данные приведены в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении РК.

Так, на 1 марта население Карелии составляло 601,8 тысячи жителей. С начала года оно уменьшилось на 1,3 тысячи человек.

По сравнению с 2021 годом в республике уменьшились и рождаемость, и смертность. За первые два месяца 2022 года родились 719 человек и умерли 2089. За тот же период годом ранее - 721 и 2265 человек соответственно.

В январе-феврале в Карелию на ПМЖ приехали 2370 человек, навсегда покинули республику 2277 жителей. Фото: pixabay.com/PublicDomainPictures