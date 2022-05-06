06 мая 2022, 18:17
Навигация открылась в Петрозаводске
Во время рыбалки и водных прогулок необходимо соблюдать правила безопасности
С 6 мая на водоемах Петрозаводска открылась навигация для маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Судоводителям напомнили о том, что во время водных прогулок и рыбалки необходимо строго соблюдать меры безопасности на воде. Ознакомиться с основными правилами можно по ссылке.
Отметим, что сегодня навигация открылась также в большинстве районов Карелии. Фото мэрии Петрозаводска