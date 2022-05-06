06 мая 2022, 18:17
Общество

Навигация открылась в Петрозаводске

Во время рыбалки и водных прогулок необходимо соблюдать правила безопасности

С 6 мая на водоемах Петрозаводска открылась навигация для маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Судоводителям напомнили о том, что во время водных прогулок и рыбалки необходимо строго соблюдать меры безопасности на воде. Ознакомиться с основными правилами можно по ссылке.

Отметим, что сегодня навигация открылась также в большинстве районов Карелии. Фото мэрии Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
навигация
Мэрия
рыбалка
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