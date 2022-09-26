Число прибывших в Финляндию россиян за неделю удвоилось

Количество россиян, которые прибыли в Финляндию через пункты пропуска на юго-востоке, стало вдвое больше за неделю. Об этом погранслужба Юго-Восточной Финляндии сообщила в своем Twitter.

После объявления в России частичной мобилизации в Финляндию попало гораздо больше россиян, чем приезжает обычно. Только за 21 и 22 сентября границу пересекло более 10 000 человек.

Это данные приведены по сухопутным погранпункта Иматра, Нуямаа и Ваалимаа. В среду в Финляндию через них попали 4443 россиянина, в четверг – 5959.

Для сравнения: 14-го числа эта цифра достигла 2794, 15-го — 2874, 19-го — 2804, а 20-го — 3099. В среднем количество граждан РФ, въезжающих в Финляндию за день, выросло в два раза. // Фото:

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