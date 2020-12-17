Число новых заболевших в России заметно выросло за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 28 214 человек. Это заметно больше, чем днем ранее. Скончались 587 пациентов. Выздоровели 26 440 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 6711. В Санкт-Петербурге 3763 новых случая, в Архангельской области - 399, в Мурманской области - 277, в Ленинградской области - 226.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 2 762 668 раз. Умер 49 151 больной. Выздоровели 2 202 540 человек.

Напомним, в Карелии 16 декабря - 351 новый случай заражения. Фото volynnews.com