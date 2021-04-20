Чиновник мэрии рассказал, как реализуется программа расселения

В передаче «Мэр и Я» председатель комитета ЖКХ Петрозаводска Андрей Бекелев рассказал, как реализуется программа расселения аварийных домов.

Администрация Петрозаводского городского округа принимает участие в региональной программе расселения граждан из аварийного жилья. Это очередная программа, третья по счету. Изначально планировалось, что конечным годом программы станет 2025-й, но в прошлом году было принято решение о реализации программы ударными темпами, и декабрь 2023 года должен стать завершающим месяцем.

Стоит отметить, что всего 83 дома участвуют в данной программе. Это 7737 жилых помещений, общая площадь которых составляет чуть менее 30 тысяч квадратных метров, где проживает 1957 граждан.

Эти цифры городу необходимо реализовать до конца 2023 года. За предшествующий период – 1919-20 г.г. - город расселил 546 граждан на площадь 8 тысяч квадратных метров жилья.

На улице Белинского сейчас строится один дом, где под расселение будет предоставлено 43 квартиры. Кроме того, проектируются два дома на улице Боровой площадью около 13 тысяч квадратных метров. Это план, который город намерен реализовать до декабря 2023 года.

В рамках действующей программы можно не брать предложенные квадратные метры, а взять финансовую компенсацию и уже самому строить жилье по своим планам. Квадратный метр в среднем стоит от 40 до 44 тысяч рублей, и данное предложение становится довольно популярным. Люди добавляют средства материнского капитала либо ипотеку и не ждут 2023 года, а уже сегодня приобретают жилье. (Видео)