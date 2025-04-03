03 апреля 2025, 10:53
Четыре человека погибли при пожаре в российском регионе
В Московской области выясняются обстоятельства гибели людей
Фото: freepik.com / Ilovehz
В Московской области случился страшный пожар, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, трагедия произошла в городе Власиха. Огонь вспыхнул в одной из квартир пятиэтажки.
На опубликованном источником кадре видны языки пламени, которые вырываются из одной из квартир. Обстоятельства происшествия выясняются.