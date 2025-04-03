Четыре человека погибли при пожаре в российском регионе

В Московской области случился страшный пожар, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла в городе Власиха. Огонь вспыхнул в одной из квартир пятиэтажки.

На опубликованном источником кадре видны языки пламени, которые вырываются из одной из квартир. Обстоятельства происшествия выясняются.