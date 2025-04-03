03 апреля 2025, 10:53
Россия

Четыре человека погибли при пожаре в российском регионе

В Московской области выясняются обстоятельства гибели людей
Фото: freepik.com / Ilovehz

В Московской области случился страшный пожар, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла в городе Власиха. Огонь вспыхнул в одной из квартир пятиэтажки.

На опубликованном источником кадре видны языки пламени, которые вырываются из одной из квартир. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Метки: 
московская область
пожар
МЧС
власиха
погибшие