Четверых водителей грузовиков оштрафовали в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска 24 января провела в городе рейд "Грузовой автомобиль". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы контролировали техническое состояние грузовых автомобилей, проверяли документацию, использование тахографов, соблюдение Правил дорожного движения.

В результате четверо автомобилистов были оштрафованы. Водители наказаны за отсутствие техосмотра, нечитаемые знаки и нарушение правил использования тахографов. // Фото ГИБДД Петрозаводска