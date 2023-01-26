Лось заметил видеоловушку в карельском лесу и подышал в нее

Заповедник «Костомукшский» опубликовал очередной ролик из жизни обитателей карельских лесов. На этот раз в кадр попали два молодых лося, сообщает паблик учреждения.

В объектив видеоловушки попали лоси-второгодки, возможно, братья. Они пободались, выискивая в снегу что-нибудь съедобное.

«Ноябрь - время затухания гона, гормоны уже не вырабатываются в больших объемах, поэтому и бодаются лоси достаточно вяло, так, для проформы. Однако одному все же удалось вытолкать другого с приглянувшегося места. После этого он обратил внимание на видеоловушку, подышал в нее, пока объектив не запотел, и с чувством выполненного долга удалился», - говорится в сообщении учреждения. // Фото: скриншот видео заповедника «Костомукшский»