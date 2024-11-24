Чем меньше в Карелии населения, тем лучше обеспеченность жильем

Текст, фото: Антонина Кябелева

Карелиястат опубликовал официальные сведения о социально-экономической ситуации в районах республики. Попробуем вместе посмотреть, что происходит в карельских районах глазами официальной статистики.

В январе-сентябре 2024 года наблюдается рост промышленного производства. Товаров и услуг собственного производства было произведено и отгружено на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Особенно увеличилась добыча полезных ископаемых (на 34,1%). Положительная динамика зафиксирована в обрабатывающих производствах (рост на 9,6%), производстве электроэнергии (рост на 5,8%), в сфере водоснабжения (рост на 5,4%).

А вот лесопромышленный комплекс продолжает кривую падения: производство необработанных лесоматериалов сократилось на 4,1%, а производство распиленных лесоматериалов уменьшилось на 1,4%.

Неважно себя чувствует и сельское хозяйство: производство мяса снизилось на 1,2%, а молока — на 5,7%. И это невзирая на миллионные дотации из бюджета, которые получают государственные совхозы.

Поголовье коров в Карелии за год сократилось на 10,8%.

Серьезное падение (на 8,8%) зафиксировано в производстве хлебобулочных изделий.

Критическая ситуация сложилась в сфере строительства, где объем работ с января по сентябрь 2024 года упал на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Строительство жилых домов сократилось на 13,8%.

Между тем торговля чувствует себя неплохо: в сопоставимых ценах в январе-сентябре 2024 года оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Увеличение оборота розничной торговли произошло во всех районах без исключения. Особенно рванул вперед Лахденпохский район (увеличение на 21,1%).

Это происходит вопреки инфляционным процессам.

В сентябре 2024 года индекс потребительских цен в Карелии увеличился на 7,3% по сравнению с сентябрем 2023 года. Заметнее всего подорожали услуги - на 10,9%, продовольственные товары и алкогольные напитки продемонстрировали единодушие, подорожав на 8,4%.

Непродовольственные товары повысились в цене всего на 2,4%.

По информации на 1 октября 2024 года, численность безработных за год сократилась почти вполовину (на 48,6%). На 2116 безработных, стоящих на учете в службе занятости, приходится 6878 вакансий. Сложнее всего устроиться на работу в Муезерском районе, где на 10 заявленных вакансий претендуют 16 человек. В Прионежском районе на 10 вакансий приходится 10 безработных, в Пудожском районе 7 человек, в Беломорском районе 6 человек. Зато в Костомукшском, Питкярантском, Кондопожском и Олонецком районах на 10 вакансий претендуют всего 2 человека, а в Сортавальском и Сегежском районах - всего один.

В Карелии продолжается процесс сокращения населения: за январь-август 2024 года количество умерших на 3103 человека превысило количество родившихся.

За этот же период было заключено 2550 браков, а 1767 пар решили официально расстаться.

В Карелии районами Крайнего Севера считаются город Костомукша, Беломорский муниципальный округ, а также Калевальский, Кемский и Лоухский муниципальные районы. На 1 января 2024 года в них проживало 67,3 тысячи человек, или 12,8% населения Карелии.

Если говорить о коэффициенте рождаемости (число родившихся на тысячу населения), то среди районов Крайнего Севера лидирует Калевальский район с показателем 7,4. А в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - Пудожский район с коэффициентом 10. В Петрозаводске этот показатель равен 9.

Для сравнения: в 2023 году коэффициент рождаемости в целом по Карелии составил 8,1, в Республике Коми — 8,7, в Архангельской области — 7,7, в Мурманской области — 8,3.

По коэффициенту смертности (количество умерших на тысячу населения) на Крайнем Севере вперед вырвались Беломорский и Лоухский районы с показателем 22. Самый низкий показатель смертности не только в районах Крайнего Севера, но и в целом по Карелии - в Костомукше (9,8). В остальных городах и районах республики самый высокий коэффициент смертности зафиксирован в Муезерском районе (24,1) и Пудожском районе (24). В Петрозаводске коэффициент смертности составил 13,9.

Коэффициент смертности в Карелии в 2023 году равнялся 16,5, в Республике Коми — 13,4, в Архангельской области — 14,1, в Мурманской области — 12,7. Очевидно, что в вопросах здравоохранения Карелия явно уступает соседям.

За счет миграционных процессов Карелии удалось в 2022 году получить прирост населения на 797 человек (число прибывших за минусов уехавших), а в 2023 году — на 415 человек. Самый значительный миграционный прирост в прошлом году зафиксирован в Петрозаводске, где количество приехавших было на 1046 человек больше, чем уехавших искать счастье в других регионах. Напротив, самый негативный миграционный сценарий наблюдался в Пудожском районе, где количество покинувших данную местность на 246 человек превысило количество приехавших.

В 2023 году среднесписочная номинальная начисленная зарплата работников организаций составила в Карелии 70,4 тысячи рублей, тогда как в других северных территориях России она равнялась 108,6 тысячи рублей.

Обеспеченность населения больничными койками (количество больничных коек в расчете на 10 тысяч человек) на конец 2023 года в Карелии составила 84,4, тогда как в других северных регионах страны — 85,6. Но по сравнению с 2022 годом (82,7 больничных койки), данный показатель в Карелии вырос.

Судя по статистике, лучше всего больничными койками обеспечены жители Пряжинского района (503), а самыми проблемными являются Лахденпохский, Прионежский и Муезерский районы, где больничных коек вообще не обнаружено. В Петрозаводске этот показатель равен 107.

Если численность школьников в Карелии увеличилась — с 65,2 тысячи человек в 2015-2016 учебном году до 71,5 тысячи человек в 2023-2024 учебном году, то учителей становится меньше. В 2015-2016 учебном году в Карелии трудились 5475 учителей, а в 2023-2024 учебном году - 4885 педагогов.

Ситуация с обеспеченностью граждан жильем (количество квадратных метров в расчете на одного человека) следующая: в 2022 году на одного жителя Карелии приходилось 33,1 квадратного метра, в 2023 году — 33,8 квадратного метра. В других северных регионах страны в 2023 году на одного гражданина приходилось 27,1 квадратного метра. Учитывая, с какой скоростью сокращается население Карелии, скоро мы вообще можем выбиться в лидеры по обеспеченностью населения республики жильем.

Если верить официальной статистике, то лучше всех жильем обеспечены жители Беломорского района (42,8 квадратного метра), а острее всего «квартирный вопрос» стоит в Лахденпохском районе (25,1 квадратного метра). В Петрозаводске на одного горожанина приходится в среднем 33,5 квадратного метра.

По сравнению с Архангельской, Мурманской областями и Республикой Коми, Карелия имеет самый высокий показатель естественной убыли населения, самую низкую зарплату и самый низкий показатель больничных коек в расчете на 10 тысяч человек.

Только показатели обеспеченности жильем вывели Карелию на второе место (33,8 квадратных метра на человека). Нашу республику обогнала только Архангельская область (33,9 квадратных метра). Но если население республики будет сокращаться прежними темпами, то у нас есть все шансы быстро занять прочное лидирующее положение.