Главе Карелии отчитались по исполнению бюджета за 9 месяцев 2024 года

Сегодня Артур Парфенчиков провел очередное заседание Правительства республики. Один из вопросов, рассмотренных на заседании, был посвящен исполнению бюджета Карелии за 9 месяцев 2024 года.

Как доложил в ходе своего доклада и.о. министра финансов республики Александр Климочкин, доходы республики с января по сентябрь составили 54,6 млрд рублей, расходы - 52,7 млрд рублей, профицит – 1,9 млрд рублей. Собственные доходы региона выросли к уровню прошлого года на 7,4% и составили 34,1 млрд рублей. Одновременно динамика консолидированного бюджета превысила 10%.

Наиболее высокие темпы с учетом роста среднемесячной заработной платы в экономике Карелии на 14,6% продемонстрировал налог на доходы физических лиц. По итогам 9 месяцев поступления от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан увеличились на 22%.

В отраслевой структуре доходов 80% составили налоговые поступления реального сектора экономики. Лучшие результаты достигнуты в сфере добычи полезных ископаемых (+0,9 млрд рублей), энергетики (+0,7 млрд рублей), строительства (+0,3 млрд рублей), торговли (+0,2 млрд рублей), гостиниц и предприятий общепита (0,1 млрд рублей).

Общий объем безвозмездных поступлений за январь-сентябрь составил 20,5 млрд рублей. Из них целевая финансовая помощь бюджету республики – 13,8 млрд рублей.

Расходы региона составили 52,7 млрд рублей. Наибольший удельный вес – более 65% - в их функциональной структуре заняла социально-культурная сфера. Значительное внимание уделено предоставлению мер поддержки семьям с детьми, многодетным семьям, семьям участников СВО, детям-сиротам. На эти цели из бюджета уже выделено более 11,6 млрд рублей.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий Адресной инвестиционной программы за 9 месяцев составил 10,5 млрд рублей или 56% от планового объема. В эксплуатацию с начала года введены школа в Суоярви, физкультурно-оздоровительный комплекс в Костомукше и канализационные очистные сооружения в поселке Салми. До конца года планируется завершить работы еще по 11 проектам.

Расходы Дорожного фонда республики превысили за отчетный период 7 млрд рублей. Несмотря на сезонность работ на 1 октября уже освоено более 70% от запланированных расходов, а на 1 ноября – 83%. При этом республика опережает прошлогодние темпы почти на 10 процентных пунктов. За счет выделенных средств обеспечивается приведение в нормативное состояние дорог регионального, межмуниципального и местного значения. К концу года капитальный и плановый ремонт пройдет на 265 км дорог.

На реализацию новых инвестиционных проектов в республике в 2024 году предусмотрено 436,7 млн рублей. Карелия второй год подряд вошла в число регионов, наиболее активно работающих с привлечением инвестиций. Благодаря проделанной работе региону будет списан бюджетный кредит на общую сумму 43 млн рублей.

Также на поддержку экономики за счет дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета планируется направить более 1 млрд рублей, в том числе на реализацию новых инвестиционных проектов, возмещение затрат инвесторам, поддержку агропромышленного комплекса, приобретение оборудования резидентам технопарков.

Продолжается в республике и реализация 10 национальных проектов. Объем их финансирования составил с начала года 7,4 млрд рублей или 70% от запланированного объема.

Районам и округам республики в период с января по сентябрь предоставлено 12,3 млрд рублей.

Государственный долг республики составил на 1 октября 26,1 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий объем его уменьшился на 600 млн рублей. Все ограничения в части дефицита и государственного долга, установленные бюджетным законодательством и соглашениями с Минфином России, соблюдены.

По итогам заседания отчет об исполнении бюджета утвержден Правительством и будет направлен в Законодательное Собрание Республики Карелия.