На коммунальные сети для Карелии выделили 59 миллионов рублей

Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Карелия получит 59,4 миллиона рублей, чтобы обновить объекты коммунального хозяйства. Большая часть средств пойдет на ремонт в Суоярви, об этом сообщает РБК Карелия.

На разработку проекта строительства водоочистных сооружений в Суоярви выделили 13,9 миллиона рублей. Чтобы разработать документацию для реконструкции котельной на биотопливе мощностью 26 МВт, выделили 21,8 миллиона рублей.

Оставшиеся деньги, 23,8 миллиона, потратят на реконструкцию тепловых сетей в микрорайоне Ключевая в Петрозаводске. // Фото: piхabay