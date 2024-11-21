21 ноября 2024, 11:05
На коммунальные сети для Карелии выделили 59 миллионов рублей
В Карелии обновят объекты коммунального хозяйства на выделенные деньги из резервного фонда правительства России
Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Карелия получит 59,4 миллиона рублей, чтобы обновить объекты коммунального хозяйства. Большая часть средств пойдет на ремонт в Суоярви, об этом сообщает РБК Карелия.
На разработку проекта строительства водоочистных сооружений в Суоярви выделили 13,9 миллиона рублей. Чтобы разработать документацию для реконструкции котельной на биотопливе мощностью 26 МВт, выделили 21,8 миллиона рублей.
Оставшиеся деньги, 23,8 миллиона, потратят на реконструкцию тепловых сетей в микрорайоне Ключевая в Петрозаводске. // Фото: piхabay