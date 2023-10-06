Человека сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

В четверг в 19 часов в Петрозаводске на улице Зайцева произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как человек перебегал дорогу в надежде, видимо, успеть на автобус. В итоге горожанин оказался под колесами автомобиля. А автобус уехал.

Степень повреждений, полученных пострадавшим, на данный момент неизвестна. // Фото: скриншот видео CityLink, видео паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»