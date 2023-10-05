Двое жителей Карелии искали тайник с наркотиками, но оказались в суде

Двух пудожан признали виновными в покушении на незаконное приобретение наркотических веществ. Их осудили.

Запрещенное вещество приятели купили через Интернет, им скинули данные о месте тайника, но найти его сразу они не смогли – на дворе уже было темно. Молодые люди решили попытать удачу, когда будет светло. Приехав в город, их встречала полиция. Молодые люди вину признали, раскаялись и всячески помогали в расследовании.

Судья счел, что молодые люди еще могут встать на правильный путь, поэтому вынес решение об условном наказании.

Каждому из них назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года, условно с испытательным сроком 5 лет. На осужденных возложили и дополнительные обязанности – не менять место жительства без оповещения и раз в месяц отмечаться в органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного. // фото unsplash.com/ Tingey Injury Law Firm