Сегодня утром часть жителей Петрозаводска осталась без воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, в 9:30 водоснабжение пропало в некоторых домах на улицах Шуйской и Сулажгорской. В 10:20 без воды остался район ТИЗ «Усадьба». Причиной отключений стали повреждения на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»