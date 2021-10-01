Цены на продукцию карельских молкомбинатов могут повыситься с 1 ноября

С 1 октября два государственных предприятия АО «Племсовхоз «Мегрега» и ОАО «Племхозяйство «Ильинское» прекратили поставки сырья на петрозаводский комбинат «Славмо» и Олонецкий молочный комбинат (ОМК). Эту информацию подтвердили как на ОМК, так и на АО «Славмо».

Угроза прекращения поставок молока на карельские перерабатывающие предприятия возникла в последних числах сентября, когда от совхозов поступило соответствующее предупреждение. Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов подтвердил, что именно он решил прекратить поставки сырья на карельские комбинаты. Первоначально Лабинов говорил, что за пределами республики молоко можно продавать дороже. Сырье из совхозов Мегрега и Ильинское было решено перенаправить в город Грязовец Вологодской области на предприятие ОАО «Северное молоко».

И петрозаводский молококомбинат, и олонецкий комбинат предложили совхозам более высокие закупочные цены на сырье, которые оказались даже выгоднее цен от грязовецкого комбината. Тем не менее карельское молоко было решено направить в Вологодскую область, что поставило петрозаводский и олонецкий комбинаты в тяжелейшую ситуацию.

Председатель совета директоров АО «Славмо» Вячеслав Масляков сообщил, что официальный ответ от совхоза Мегрега, который на треть обеспечивает комбинат в Петрозаводске сырьем, поступил 30 сентября в 16 часов. Подписал документ исполняющий обязанности генерального директора АО «Племсовхоз «Мегрега» Ф.Ф.Ганин. В нем Ганин ссылается на ответ из минсельхоза от 30 сентября, который подтвердил решение совета директоров АО «Племсовхоз «Мегрега» прекратить с 1 октября поставки на АО «Славмо» и перенаправить сырье за пределы республики.

Ранее Владимир Лабинов, который является председателем совета директоров совхозов Ильинское и Мегрега, рассказал, что прекратить поставки молока на карельские комбинаты было его решением. Предложение о повышении закупочных цен никак не повлияло на позицию министра, который фактически лишил перерабатывающие комбинаты республики сырья от государственных совхозов. Очевидно, что в этой ситуации ссылки министра на низкие закупочные цены были лишь ширмой, которые, скорее всего, прикрывают какие-то иные мотивы, о которых Лабинов предпочитает публично не говорить.

Вячеслав Масляков расценивает прекращение поставок сырья как грубое нарушение договорных обязательств. По его словам, предприятие готовит обращение в прокуратуру Карелии и иск в арбитражный суд, так как действия совхоза Мегрега наносят ущерб финансовой устойчивости предприятия.

На Олонецком молочном комбинате сообщили, что ищут альтернативные источники сырья. ОМК уже предупредил федеральные торговые сети о повышении цен на свою продукцию с 1 ноября. Не исключено, что повысить цены придется и петрозаводскому молококомбинату. Повышение цен на молочную продукцию карельских предприятий в данной ситуации можно без всяких натяжек назвать прямым результатом работы карельского минсельхоза.