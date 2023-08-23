Цены на детское питание резко вырастут

На фоне сильного ослабления рубля Nestle повышает отпускные цены на детское питание. Они с сентября вырастут на 9 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Так, поднимется стоимость таких заменителей грудного молока, как NAN, Nestlе, Nestogen, и Gerber. Подорожают также готовые завтраки Nesquik, Cosmostars, «Хрутка», растворимые напитки из какао.

Кроме сложной ситуации с российской валютой на решение компании повлиял рост мировых цен на сахар и какао-бобы.

Эксперты считают, что вслед за Nestle цены могут повысить и другие производители. Ведь сырье даже у российских брендов на 90 процентов – импортное. // фото: wirestock/ freepik.com