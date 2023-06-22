Цены на бензин в Карелии взлетели за неделю

Карелиястат продолжает наблюдать за изменением цен в Карелии. За неделю с 14 по 19 июня в регионе возросла стоимость автомобильного топлива. Так цена на АИ-95 увеличилась на 1,2%, на АИ-92 – на 0,9%. Подорожал и отдых в гостиницах, хостелах.

Из продовольственных товаров сильнее всего цены изменились на бананы – рост на 9,3%; морковь – 5,7%; репчатый лук – 2,9%; яблоки – 2,2%. Капуста «схуднула» на 10,9%, свежие огурцы – на 2%.

За неделю подсолнечное масло подорожало на 9,2%, творог – 4,3%, вареная колбаса – 2,9%, консервы мясные для детского питания – на 2,4%. Подешевели макароны, колбаса полукопченая и варено-копченая, вермишель, консервы фруктово-ягодные для детского питания. Подешевела зубная паста, детские бумажные подгузники, зубная щетка, но стали дороже шампунь и женские эластичные колготки.