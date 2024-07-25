Цены на бензин, подсолнечное масло и яблоки пошли в рост

Что подешевело и подорожало за неделю с 16 по 22 июля раскрыли в ходе мониторинга цен в Карелиястате.

Эксперты обратили внимание на подорожание белокочанной капусты и яблок, вареной колбасы, подсолнечного масла, маргарина.

Снизились цены на свеклу, огурцы, картофель, морковь, яйца, молоко, также подешевела туалетная бумага.

Между тем подорожало автомобильное топливо. Цена на бензин АИ-92 выросла на 1,2%, АИ-95, АИ-98 и выше – 1,0%, дизель – на 0,2%. // фото unsplash.com/ Nathalia Rosa