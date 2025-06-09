09 июня 2025, 13:19
Целый район Петрозаводска во вторник останется без воды
Коммунальщики запланировали на 10 июня работы на СКЗ
Фото: unsplash.com / Hannah Xu
Во вторник, 10 июня, в Петрозаводске планируется отключение воды в районе Сулажгорского кирпичного завода. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, водоснабжение будет отключено в районе с 9 до 20 часов. Это связано с проведением плановых работ на сетях.
Жителей карельской столицы просят учитывать эту информацию и запастись водой. © «Петрозаводск говорит»