Грубую ошибку на табличке Мелентьевой в Петрозаводске исправили

Ошибку на табличке у памятника известной партизанке Марии Мелентьевой, которую заметили петрозаводчане, исправили. Об этом рассказали в управлении по охране объектов культурного наследия Карелии. Напомним, ошибка закралась в годы жизни Героя Советского Союза. На табличке вместо 1924 года указали 1992-й.

Ошибку в городской администрации назвали технической и устранили до приемки работ. Новую информационную табличку изготовили и установили в начале прошлой недели, рассказали в управлении.

«Памятник Герою Советского Союза Марии Владимировне Мелентьевой (1922-1942)», - гласит новая надпись.

Даты указаны в соответствии с документом о постановке объекта на государственную охрану и сведениям единого государственного реестра объектов культурного наследия. © «Петрозаводск говорит»