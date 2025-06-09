09 июня 2025, 12:24
Военнослужащий из Карелии погиб в ЛНР
В Лахденпохском районе простятся с Алексеем Косуровым
Фото: unsplash.com / Meghna R, администрация Лахденпохского района
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Алексей Косуров. Об этом сообщает паблик администрации Лахденпохского района.
Бойцу было 47 лет. Он окончил Куркиекскую среднюю школу и Лахденпохское ПТУ. Работал в различных организациях района. В 2023 году подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Погиб в августе 2024 года в ЛНР.
Прощание с военнослужащим пройдет 10 июня в поселке Куркиеки. Его похоронят на местном кладбище. © «Петрозаводск говорит»