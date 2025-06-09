09 июня 2025, 12:24
Общество

Военнослужащий из Карелии погиб в ЛНР

В Лахденпохском районе простятся с Алексеем Косуровым
Фото: unsplash.com / Meghna R, администрация Лахденпохского района

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Алексей Косуров. Об этом сообщает паблик администрации Лахденпохского района.

Бойцу было 47 лет. Он окончил Куркиекскую среднюю школу и Лахденпохское ПТУ. Работал в различных организациях района. В 2023 году подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Погиб в августе 2024 года в ЛНР.

Прощание с военнослужащим пройдет 10 июня в поселке Куркиеки. Его похоронят на местном кладбище. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Лахденпохский район
куркиеки
алексей косуров
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СВО
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новости Карелии