Бывшие ученики сделали ремонт в жилье известного тренера в Пяльме

В Пяльме бывшие ученики помогли заслуженному учителю, тренеру Александру Покатило отремонтировать его жилье.

На старости лет ветеран карельского спорта фактически стал бомжом. В 2021 году в его доме 1972 года постройки делали капитальный ремонт, результатом стало, что от дома отвалились веранды, рухнули печки, а от старой проводки чуть едва не возник пожар. Обращения в различные инстанции ни к чему не привели.

Этой осенью одна из бывших учениц пяльмской школы обратилась к землякам с просьбой помочь тренеру. За несколько дней удалось собрать деньги на ремонт, некоторые стройматериалы для работ предоставили бесплатно.

Бывшие ученики убрали во дворе строительный мусор, построили новую веранду, нашли печника, чтобы перебрал печь, и устранили другие «косяки», оставленные профессиональными строителями, сообщили в паблике «Моя Карелия/ Петрозаводск/ Горячие новости». // фото freepik.com/ gpointstudio