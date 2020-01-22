Бывшего арбитражного управляющего осудили условно за подкуп

Петрозаводский городской суд признал бывшего арбитражного управляющего виновной в коммерческом подкупе. Об этом сообщает прокуратура.

Ранее предприятие было признано банкротом. В конце 2017 года конкурсный управляющий получила от бывшего руководителя организации 100 тысяч рублей. За полученное вознаграждение она не должна была оспаривать ранее совершенные сделки руководства и привлекать его к ответственности. Вдобавок она должна была ходатайствовать о завершении процедуры конкурсного производства.

Обвиняемой назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф 200 тысяч рублей. Ей нельзя будет три года занимать должность конкурсного управляющего.