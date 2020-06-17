Бюджет Карелии почти наполовину состоит из федеральных денег

Министр финансов республики Елена Антошина отметила, что второй год подряд бюджет Карелии является профицитным. В 2019 году доходы бюджета составили 51,3 миллиарда рублей, что на 9% больше по сравнению с 2018 годом. Расходы бюджета составили 50,3 миллиарда рублей, превысив показатели 2018 года на 17%, рассказала министр в ходе дистанционных публичных слушаний по исполнению бюджета республики за 2019 год в парламенте.

Собственные доходы республиканского бюджета составили в прошлом году 27,8 миллиарда рублей и увеличились на 1,2 миллиарда рублей, или на 4,5%. Налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований выросли на 2,5%. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 23,5 миллиарда рублей, другими словами, на 45,8% бюджет республики держится на федеральной помощи.

Госдолг Карелии в 2019 году снизился с 78% до 68% от объема налоговых и неналоговых доходов. Подробнее о слушаниях читайте в материале «Карелии пришлось вернуть 353 миллиона неосвоенных рублей».