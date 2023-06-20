Будет тепло, но пройдет небольшой дождик

Облачно с прояснениями будет 21 июня в Карелии, местами ожидается небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре РК. Ветер восточных направлений, ночью слабый, а днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +6, +11 градусов, местами будет +1градус. Днем потеплеет до +18, +23 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный ночью слабый, а днем умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9 градуса, днем +18, +20 градусов. // фото: www.freepik.com