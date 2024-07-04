04 июля 2024, 13:07
Борьба с борщевиком начинается в Петрозаводске
Покос борщевика пройдет в местах массового произрастания растения в карельской столице
В ближайшие дни в Петрозаводске начнется покос борщевика. Об этом сообщила пресс-служба мэрии карельской столицы.
Работы пройдут в тех местах, где борщевик растет массово - в парках Патриот и XXII съезда КПСС, в районе улицы Гвардейской и Лососинской набережной.
Также сообщается, что на следующей неделе мэрия планирует заключить дополнительный контракт на покос опасного растения в городе. // Фото «Петрозаводск говорит»