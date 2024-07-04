Борьба с борщевиком начинается в Петрозаводске

В ближайшие дни в Петрозаводске начнется покос борщевика. Об этом сообщила пресс-служба мэрии карельской столицы.

Работы пройдут в тех местах, где борщевик растет массово - в парках Патриот и XXII съезда КПСС, в районе улицы Гвардейской и Лососинской набережной.

Также сообщается, что на следующей неделе мэрия планирует заключить дополнительный контракт на покос опасного растения в городе. // Фото «Петрозаводск говорит»