Большинство смартфонов в Карелии поддерживает 4G

Каждый второй гаджет с LTE поддерживает технологию VoLTE, которая дает возможность звонить в сети 4G и более четко слышать собеседника, а также, разговаривать, не прерывая интернет-сессии. 62% голосового трафика проходит в этом стандарте.

В ходе исследования было выявлено, что обладательницы Apple говорят на 17% больше, чем мужчины, а интернетом пользуются наравне с мужчинами - любителями той же марки и скачивают по 23Гб в месяц. Самыми молчаливыми в Карелии были признаны женщины со смартфонами ZTE. Они говорят почти в 1,2 раза меньше, чем остальные абоненты. На втором месте после Apple, среди «качающих» мужчин, обладатели гаджетов Xiaomi с 12 Гб трафика ежемесячно.

Топ-5 смартфонов, которые наиболее популярны в Карелии: Huawei Honor 10 Lite, Huawei Honor 7A, Huawei Y6s, Samsung Galaxy A51, Apple iPhone 7.

Тренд года – покупка смартфонов с поддержкой следующего поколения связи 5G. Такими гаджетами уже обзавелись 250 жителей Республики, которые пока могут попробовать новые скорости мобильного интернета в международном роуминге. Чаще всего смартфоны с 5G покупают мужчины в возрасте 35-40 лет. В топ-3 моделей вошли Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21 5G, Huawei Honor 30 Pro+ 5G.

Есть в Карелии и любители ретро-моделей, которые впервые появились на рынке 20 и более лет назад. Как правило, абоненты не хотят расставаться с Nokia 100, 105 и 3310. В регионе более 2600 владельцев таких телефонов. По-прежнему функционируют модели Siemens S65, Samsung c100 и Ericsson T28s.