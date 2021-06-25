25 июня 2021, 13:29
В Петрозаводске эвакуируют автомобили с Октябрьского проспекта
Госавтоинспекция попросила горожан быть внимательными при парковке транспортных средств
В Петрозаводске проходит эвакуация автомобилей с Октябрьского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
В Госавтоинспекции карельской столицы напомнили, что на Октябрьском проспекте запрещена остановка/стоянка транспортных средств на участке от улицы Ленинградской до улицы Московской.
За несоблюдение правил предусмотрена эвакуация автомобиля и штраф в размере 1500 рублей.
Автомобилистов просят быть внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками. Фото источника