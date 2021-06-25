В Петрозаводске эвакуируют автомобили с Октябрьского проспекта

В Петрозаводске проходит эвакуация автомобилей с Октябрьского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

В Госавтоинспекции карельской столицы напомнили, что на Октябрьском проспекте запрещена остановка/стоянка транспортных средств на участке от улицы Ленинградской до улицы Московской.

За несоблюдение правил предусмотрена эвакуация автомобиля и штраф в размере 1500 рублей.

Автомобилистов просят быть внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками. Фото источника