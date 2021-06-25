Segezha Group обеспечила подачу заявки на благоустройство городов

Segezha Group (входит в АФК «Система») обеспечила подготовку заявки жителей г.Сегежа (Республика Карелия) на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Номинантом стала инициатива восстановления парка культуры и отдыха в г. Сегежа. В рамках составления заявочной документации создан профессиональный архитектурно-планировочный проект, составлена детальная смета и подготовлен план развития парка. На эти цели Группа выделила 3 млн рублей.

Для максимально полного отражения в заявке идей и пожеланий горожан Segezha Group также организовала общественные слушания.

«На встречах все активные жители города смогли высказать своё мнение о будущем парка, предложить свою концепцию его благоустройства. Наша цель в данном случае - помочь городу в создании современной инфраструктуры для активного отдыха на свежем воздухе. Уверена, в этом заинтересованы все - и жители, и органы власти, и социально-ответственный бизнес»

- говорит советник генерального директора АО «Сегежский ЦБК» по социальным вопросам Натали Карапетян.

Конкурс проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Он включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют города с населением до 100 тыс. человек. Общий призовой фонд составляет 5 млрд рублей.

Заявка г. Сегежа принята и находится на рассмотрении. Сегежане рассчитывают оказаться среди 80 лауреатов. Результаты будут объявлены в сентябре. Победа в конкурсе поможет привлечь дополнительное, федеральное, финансирование для благоустройства местного парка.