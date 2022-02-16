Больше тысячи случаев Covid-19 подтверждены в Карелии за сутки

За последние сутки в Карелии выявлены 1003 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших 157 детей. Такую статистику представил оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 73 человека находятся в состоянии средней тяжести, 6 человек - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще двух пациентов. Таким образом, общее количество жертв пандемии в РК выросло до 1370 человек. Фото pixabay.com/RobbieWi