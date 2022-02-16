16 февраля 2022, 09:13
Туристы активно поедут в Приладожье этой весной
Город Лахденпохья попал в список популярных направлений для весенних путешествий в 2022 году
Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений, популярных у туристов весной 2022 года. В список попал и один город из Карелии.
Так, путешественники поедут этой весной в Лахденпохью, в среднем, на 2,7 ночи. Туристы заплатят за сутки проживания примерно 7437 рублей.
Помимо приладожского города в рейтинг вошли такие направления, как Ялта, Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Пятигорск и другие.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с марта по май 2022 года. Фото pixabay.com/congerdesign