Туристы активно поедут в Приладожье этой весной

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений, популярных у туристов весной 2022 года. В список попал и один город из Карелии.

Так, путешественники поедут этой весной в Лахденпохью, в среднем, на 2,7 ночи. Туристы заплатят за сутки проживания примерно 7437 рублей.

Помимо приладожского города в рейтинг вошли такие направления, как Ялта, Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Пятигорск и другие.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с марта по май 2022 года. Фото pixabay.com/congerdesign