Больше миллиарда рублей дадут Петрозаводску на развитие одного района

Карелии предоставят инфраструктурный бюджетный кредит в сумме 1 миллиарда 207 миллионов рублей. Выделение займа под три процента годовых одобрила 23 сентября правительственная комиссия по региональному развитию в РФ, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Деньги Карелии выделят в числе 10 других субъектов, по заявке, которую власти подали в сентябре.

Средства собираются направить на развитие Октябрьского района Петрозаводска. Его застраивали еще в середине прошлого столетия.

- Бюджетный кредит позволит обеспечить район качественными инженерными сетями, ускорить расселение аварийного жилья и начало комплексной застройки территории, пояснили в правительстве республики.

В частности, район планируют обеспечить электроснабжением мощностью 20 МВт. Протяженность реконструируемых сетей водоснабжения составит почти 10 километров, водоотведения – полтора километра.

На площади старой застройки реализуют инвестиционный проект комплексного развития территории: построят 180 тыс. кв.м нового жилья. Первые из домов планируется сдать в 2024 году, а далее строить ориентировочно по 20 тысяч кв.м в год. В рамках проекта за счет средств инвестора будут расселено 40 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья. // Фото: apn-nn.com