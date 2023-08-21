Больше четверти россиян не имеют никаких сбережений

Большинство россиян, имеющих накопления, хранят их в рублях. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ, пишет РИА Новости.

Так, 68% людей, имеющих какие-то сбережения, предпочитают хранить их в рублях. В долларах их хранят 6% россиян, в евро - 4%. Некоторые предпочитают другую валюту (4%).

При этом больше четверти опрошенных - 27% - признались, что у них вообще нет никаких накоплений.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. // Фото «Петрозаводск говорит»