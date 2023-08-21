21 августа 2023, 11:46
Больше четверти россиян не имеют никаких сбережений
Немногие жители страны предпочитают хранить сбережения в валюте
Большинство россиян, имеющих накопления, хранят их в рублях. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ, пишет РИА Новости.
Так, 68% людей, имеющих какие-то сбережения, предпочитают хранить их в рублях. В долларах их хранят 6% россиян, в евро - 4%. Некоторые предпочитают другую валюту (4%).
При этом больше четверти опрошенных - 27% - признались, что у них вообще нет никаких накоплений.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. // Фото «Петрозаводск говорит»