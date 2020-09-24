Больницу в Петрозаводске обеспечили препаратом от коронавируса

Республиканский монопрофильных центр, созданный на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске, обеспечили препаратом "Арепливир" для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Власти закупили 100 упаковок лекарства для терапии в больничных условиях, сообщил в ходе заседания республиканского правительства руководитель регионального оперштаба по борьбе с распространением новой инфекции вице-премьер Карелии Игорь Корсаков.

"Мы приобрели 100 упаковок препарата "Арепливира", который сегодня является таргетным при борьбе с коронавирусной инфекцией. Он находится в госпитале для ветеранов войн - это для тяжело больных. Препарат требует медицинского наблюдения для его использования, поэтому в амбулаторном звене он не применяется",

- сказал вице-премьер.

В случае необходимости лекарство будут доставлять и в другие медучреждения, но, как отметил вице-премьер, препарат применяют при тяжелых случаях течения болезни, что требует госпитализации в монопрофильный центр в Петрозаводске.

Согласно данным, приведенным в презентации руководителя опершатаба в Карелии, на сегодняшний день в медорганизации находится 87 упаковок "Фавипиравира" (препарат, на основе которого разработан "Арепливир"). В среднем лекарственный запас для терапии при коронавирусе и гриппе в медучреждениях региона сделан на три месяца вперед из расчета на 5% заболеваемость.

17 сентября Минздрав России разрешил применять препараты "Арепливир" и "Коронавир" для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом. 21 сентября продажи "Арепливира" официально начались в аптеках России.

Препараты "Авиган", "Арепливир" или "Фавилавир" выпускаются на основе препарата "Фавипиравир", который разработали в Японии для лечения гриппа и одобрили для применения в 2014 году. В России он продается под названием "Авифавир".