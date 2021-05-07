Более восьми тысяч зараженных коронавирусом выявлены в России 6 мая

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 8386 человек. Умерли 376 пациентов, выздоровели - 8022. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2846 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 722, в Ленинградской области - 77, в Архангельской области - 52, в Вологодской области - 37, в Мурманской области - 20.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 863 514 раз. Скончались 112 622 пациента.

Напомним, в Карелии 6 мая Covid-19 выявлен у 43 человек. Фото severpost.ru