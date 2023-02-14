Более 21 миллиона предложили выделить некоторым садикам и школам

Доходы и расходы городского бюджета предлагают увеличить за счет межбюджетных трансфертов на 41,9 млн рублей. Из них 21,9 млн рублей предлагают направить на образование. Это следует из проекта решения, предусматривающего внесение изменений в городскую казну на 2023 год.

Деньги предложили направить на ремонт спортивного зала в лицее №13, установку теневых навесов в детском саду №21, устройство наружного освещения у финно-угорской школы и школы №27, ремонт кровли Детского театрального центра и покупку оборудования для проекта «Использование арт-технологий для развития и оздоровления детей» в садах №1, 88, 101, 112,120.

Еще 20 миллионов рублей предлагают направить на культуру и спорт. В частности, организацию спортивных мероприятий, участие спортсменов в соревнованиях и сборах, зарплату тренерам и на спортивный инвентарь и экипировку.

Комиссия Петросовета по экономике и финансам одобрила предлагаемые изменения и рекомендовала его к принятию на сессии городского совета 17 февраля. // фото unsplash.com