Глава Карелии поддержал создание центра промышленных разработок

Компания «Технодар» занимается разработкой и производством приборов для контроля расхода топлива на кораблях, спутникового мониторинга транспорта на базе технологий GPS, ГЛОНАСС, GSM и GPRS. Как отметил Алексей Якушев, выпускаемая продукция востребована на отечественном рынке. Контрольно-измерительное оборудование и программное обеспечение, разработанные компанией, прошли проверку российских органов сертификации. «Технодар» включен в реестр IT-компаний.

– Нашему предприятию более 15 лет, на нашу продукцию есть спрос, начиная с Онежского судостроительного завода вплоть до оснащения кораблей на Дальнем Востоке. Мы разрабатываем как приборы, так и программное обеспечение. В России аналогов ему нет,

– рассказал Алексей Якушев.

В 2021 году региональный Минэк предоставил субсидию компании «Технодар» на компенсацию затрат для приобретения современного оборудования в сумме 3 млн 400 тыс. рублей.

Организация планирует дальнейшее расширение линейки собственного измерительного оборудования и модернизации программного обеспечения, развитие производственной базы.

– Сейчас, когда часть зарубежных производителей ушла с российского рынка, мы можем использовать эту возможность для увеличения количества регионов сбыта. В настоящее время у нас работают 60 сотрудников, расширение производства позволит обеспечить еще как минимум 100 рабочих мест. Так же мы планируем открыть технологический и образовательный центры,

– отметил Алексей Якушев.

По итогам рабочей встречи Артур Парфенчиков поручил заместителю Премьер-министра Правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрию Родионову представить предложения по оказанию помощи предприятию «Технодар», а также проработать конкретные шаги по продвижению разработок компании.