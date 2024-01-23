Более 190 километров региональных дорог отремонтируют в Карелии

Более 190 км региональных трасс собираются отремонтировать в этом году в Карелии в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На реализацию мероприятий в этом году предусмотрено 5,6 млрд рублей, из них 2,6 млрд рублей – средства федеральной поддержки, пояснили в карельском минтрансе.

Ремонтировать будут дороги в Пудожском, Питкярантском, Сортавальском районах, приведут в порядок подъезды к поселкам Чупа и Лоухи.

Летом собираются завершить реконструкцию моста через реку Шуя в Суоярвском районе, моста через реку Верхняя Седокса в Олонецком районе и путепровода на подъезде к поселку Импилахти. В Петрозаводске введут в эксплуатацию 27 объектов, которые были отремонтированы в прошлом году. Также запланирован ремонт ул. Варламова (от ул. Володарского до пр. Невского), ул. Фурманова (от дома №5 на ул. Фурманова до ул. Суоярвской) и ул. Фаддеевская (от ул. Луначарского до пр. Карла Маркса). // фото «Петрозаводск говорит»