Библиотеки Петрозаводска получили новое оборудование для создания видеоконтента. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Учреждения получили оборудование благодаря участию в проекте, который был поддержан фондом президентских грантов.

В следующем году благодаря новому оборудованию библиотеки карельской столицы собираются расширять читательскую аудиторию, используя возможности онлайн-формата. В планах - подготовка информационных материалов, проведение различных просветительских мероприятий с привлечением волонтеров.

В подготовке конкурсного проекта принимали участие также сотрудники Карельского центра добровольчества. Фото advertology.ru