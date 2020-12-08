08 декабря 2020, 13:40
Библиотеки Петрозаводска получили новое оборудование
Новые возможности позволят учреждениям реализовать волонтерский проект, нацеленный на популяризацию чтения
Библиотеки Петрозаводска получили новое оборудование для создания видеоконтента. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Учреждения получили оборудование благодаря участию в проекте, который был поддержан фондом президентских грантов.
В следующем году благодаря новому оборудованию библиотеки карельской столицы собираются расширять читательскую аудиторию, используя возможности онлайн-формата. В планах - подготовка информационных материалов, проведение различных просветительских мероприятий с привлечением волонтеров.
В подготовке конкурсного проекта принимали участие также сотрудники Карельского центра добровольчества. Фото advertology.ru