Бездомный оставил жительницу Карелии без газа

Ночью у жительницы Медвежьегорска кто-то украл газовый баллон, установленный в ящике у дома. Женщина обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Баллон стоил три тысячи рублей. Полицейские выяснили, что его унес 60-летний мужчина без определенного места жительства.

Чужое имущество ранее судимый гражданин продал всего за 300 рублей, деньги потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: www.freepik.com