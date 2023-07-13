13 июля 2023, 14:40
Бездомный оставил жительницу Карелии без газа
Мужчина украл из дома газовый баллон и пропил
Ночью у жительницы Медвежьегорска кто-то украл газовый баллон, установленный в ящике у дома. Женщина обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Баллон стоил три тысячи рублей. Полицейские выяснили, что его унес 60-летний мужчина без определенного места жительства.
Чужое имущество ранее судимый гражданин продал всего за 300 рублей, деньги потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: www.freepik.com