Беспилотные «Ласточки» начнут перевозить пассажиров в следующем году

Электропоезда «Ласточка» могут начать курсировать по железной дороге уже в середине следующего года. Это проект РЖД, пока компания намерена осуществлять тестовые перевозки пассажиров, передает РИА Новости.

Пока поезда без машиниста в кабине обкатывают на Московском центральном кольце. Пассажиров внутри нет, сообщил агентству генеральный директор транспортно-логистического комплекса компании Олег Белозеров.

В августе 2019 года на испытательном кольце в Щербинке такая «Ласточка» автоматически затормозила перед манекеном на путях. В апреле этого года один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда на МЦК. // фото: freepik.com