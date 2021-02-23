Белоруссия получила технологию производства вакцины от коронавируса

В Сочи завершилась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. По информации РБК, в ходе переговоров президенты обменялись ценными подарками.

Так, Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины от коронавируса. Производство российской вакцины в Белоруссии начнется уже в марте. Лукашенко рассказал, что осенью Белоруссия начнет производить свою собственную вакцину. Лукашенко же подарил Путину сыры и хамон белорусского производства.

Также на встрече главы государства обсудили двухсторонние отношение в рамках Союзного государства. Развлекательная часть программы включала катание на лыжах и снегоходах. К слову, год назад президент Белоруссии не воспринимал всерьез коронавирусную инфекцию; согражданам в качестве профилактики он рекомендовал вовремя питаться, ходить в баню и пить водку. // Фото: Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»