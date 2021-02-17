17 февраля 2021, 16:52
Политика

Глава РК вступился за чиновников, которых штрафуют за «плохую работу»

Артур Парфенчиков напомнил, что нельзя наказывать за неисполнение полномочий, на которые нет денег

Глава Карелии Артур Парфенчиков обрушился на прокуратуру и службу судебных приставов, которые жестко требуют у местных властей исполнения полномочий – даже если на эту работу нет денег. Громкое заявление руководитель региона сделал в рамках совещания по развитию Муезерского района.

Одна из жительниц районного центра перед совещанием пожаловалась, что в поселке по ночам отключают уличное освещение. Глава Муезерского Людмила Баринкова подтвердила, что с 3 часов ночи до 6 часов утра в населенном пункте действительно отключают фонари: на улицах в это время попросту не бывает ни людей, ни машин. Сэкономленные на электричестве деньги направляются на решение прочих вопросов.

Тем не менее, Баринкова призналась, что с ней сейчас по этому поводу судится прокуратура, которая требует обеспечить ночное освещение. В администрации Муезерского есть множество судебных решений: например, привести дороги в нормативное состояние или в два месяца организовать качественное водоснабжение. По факту эти решения неисполнимы – на них просто нет денег. Однако, по словам чиновницы, судебных приставов это не интересует.

Услышанное возмутило губернатора. Он, напомним, долго возглавлял Федеральную службу судебных приставов, а до этого работал в органах прокуратуры.

«Если у вас нет денег на эти полномочия, в чем же ваша вина? Я много раз говорил своим подчиненным – не взыскивайте, если нет возможности…. Любая ответственность предполагает виновность должностного лица. Это формальный подход и абсолютно незаконный, кстати говоря. Никогда нельзя формально подходить!»

Глава Муезерского поблагодарила главу Карелии за понимание и сказала, что ее проблема совершенно не уникальна: руководителей поселений часто наказывают за неисполнение полномочий, на которые просто нет средств.

Что касается отключений света, Парфенчиков посоветовал коллеге, принимая решения, всегда согласовывать их с местными жителями.

«Если бы вы пришли на суд с результатами собрания граждан, которые согласны на отключение уличного освещения с 3 до 6 утра в целях экономии средств, я думаю, суд бы принял это во внимание»,

– отметил губернатор. Вдобавок, глава посоветовал добиваться отсрочек по исполнению судебного решения до тех пор, пока не появится реальная возможность. (фото posta-magazine.ru)

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Метки: 
прокуратура
судебные приставы
глава Карелии
артур парфенчиков
Муезерский район
Людмила Баринкова
уличное освещение