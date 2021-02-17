Глава РК вступился за чиновников, которых штрафуют за «плохую работу»

Глава Карелии Артур Парфенчиков обрушился на прокуратуру и службу судебных приставов, которые жестко требуют у местных властей исполнения полномочий – даже если на эту работу нет денег. Громкое заявление руководитель региона сделал в рамках совещания по развитию Муезерского района.



Одна из жительниц районного центра перед совещанием пожаловалась, что в поселке по ночам отключают уличное освещение. Глава Муезерского Людмила Баринкова подтвердила, что с 3 часов ночи до 6 часов утра в населенном пункте действительно отключают фонари: на улицах в это время попросту не бывает ни людей, ни машин. Сэкономленные на электричестве деньги направляются на решение прочих вопросов.



Тем не менее, Баринкова призналась, что с ней сейчас по этому поводу судится прокуратура, которая требует обеспечить ночное освещение. В администрации Муезерского есть множество судебных решений: например, привести дороги в нормативное состояние или в два месяца организовать качественное водоснабжение. По факту эти решения неисполнимы – на них просто нет денег. Однако, по словам чиновницы, судебных приставов это не интересует.



Услышанное возмутило губернатора. Он, напомним, долго возглавлял Федеральную службу судебных приставов, а до этого работал в органах прокуратуры.

«Если у вас нет денег на эти полномочия, в чем же ваша вина? Я много раз говорил своим подчиненным – не взыскивайте, если нет возможности…. Любая ответственность предполагает виновность должностного лица. Это формальный подход и абсолютно незаконный, кстати говоря. Никогда нельзя формально подходить!»

Глава Муезерского поблагодарила главу Карелии за понимание и сказала, что ее проблема совершенно не уникальна: руководителей поселений часто наказывают за неисполнение полномочий, на которые просто нет средств.



Что касается отключений света, Парфенчиков посоветовал коллеге, принимая решения, всегда согласовывать их с местными жителями.

«Если бы вы пришли на суд с результатами собрания граждан, которые согласны на отключение уличного освещения с 3 до 6 утра в целях экономии средств, я думаю, суд бы принял это во внимание»,

– отметил губернатор. Вдобавок, глава посоветовал добиваться отсрочек по исполнению судебного решения до тех пор, пока не появится реальная возможность. (фото posta-magazine.ru)