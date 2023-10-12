Бдительная петрозаводчанка спасла соседу жизнь

Жительница столицы Карелии несколько дней не видела своего соседа по дому. Это вызвало у нее тревогу, и горожанка сообщила в экстренные службы. Стражи порядка обратились за помощью к пожарным.

Днем 11 октября спасатели вскрыли дверь в квартиру на Октябрьском проспекте. Хозяин был жив, но находился в полуобморочном состоянии. Мужчина нуждался в срочной медицинской помощи.

Прибывшие врачи «скорой» оказали петрозаводчанину помощь и доставили его в больницу. // фото «Петрозаводск говорит»